Главе ведомства будет представлен доклад об установлении обстоятельств воспрепятствования оказанию медицинской помощи в Санкт-Петербурге

В соцмедиа сообщается, что мужчина в Санкт-Петербурге почти полчаса не давал проехать реанимации с ребёнком — заблокировал проезд для реанимобилей около больницы своей автомашиной и не соглашался уступить дорогу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии