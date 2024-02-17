Торговый оборот Петербурга с регионами Крайнего Севера превысил 4 миллиарда рубл

Ученые в Петербурге активно занимаются изучением Арктики, и это приносит городу значительную выгоду. Торговый оборот Петербурга с арктическими регионами в январе 2024 года вырос на 37,5% по сравнению с прошлым годом и составил более 4 миллиардов рублей.