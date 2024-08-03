Денежная магия XXI века — интервью с Сергеем Логиновым, автором полимодальной астропсихологии Почему к одним людям деньги просто липнут, а у других постоянное безденежье? Возможно ли изменить ситуацию? От чего зависит финансовая емкость человека и какими способами можно ее увеличить? Как подружиться с денежным эгрегором и научиться материализовать в своем пространстве благоприятные ситуации, нужных людей, клиентов,материальные объекты? Об этом эксклюзивное интервью с Сергеем Логиновым, писателем, руководителем Академии полимодальной астропсихологии.