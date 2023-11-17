Магма под ногами: угроза вулканического извержения в Гриндавике, Исландия Елена ГалицкаяИсландский городок Гриндавик стал свидетелем необычного природного явления, когда магма из вулкана Фаградальсфьялль пробила тоннель под его землей.
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