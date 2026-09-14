Паслер открыл путепровод на трассе Екатеринбург – Курган после 30 лет ожидания

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о запуске движения по новому путепроводу, пересекающему железнодорожные пути на 55-м километре автодороги федерального значения Екатеринбург – Шадринск – Курган.
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