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Царьград

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Пентагон признал наличие космического оружия на орбите США

Пентагон признал наличие космического оружия на орбите США

США впервые признали работу орбитального оружия. Дмитрий Панкратов пояснил, что технологии могут подавлять спутники, нарушая связь и управление.

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