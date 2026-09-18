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Царьград

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Магнитогорский «Гамлет» прошел отбор на «Золотую маску»

Магнитогорский «Гамлет» прошел отбор на «Золотую маску»

В Магнитогорске подвели первые итоги культурного сезона 2026 года. О работе городских театров и концертного объединения рассказала начальник управления культуры администрации Елена Чмеленко.

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