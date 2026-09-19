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Brent oil trend

Brent oil trend

Brent oil trend Brent Crude Oil Futures RUS:BR1! gha8408 Based on the chart, one might anticipate a rise in Brent crude prices—either from the current range or following a slight decline.

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