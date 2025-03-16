Каким может быть сегодняшний день? Вообще любым, потому что 16 марта — День спонтанности. И как бы вы не провели этот выходной, не забудьте отпраздновать День "Ты все делаешь правильно" 🎉 Тем не менее мир подсказывает несколько идей на сегодня: *️⃣День цветных карандашей — кто сказал, что взрослым нельзя рисовать или достать детскую раскраску? *️⃣День туши для ресниц + День завивки кудрей + День ухода за губами — девушкам точно есть чем заняться *️⃣День книгоноши + День свободы информации — уделить время чтению, изучению чего-то или даже организации буккроссинга *️⃣День панды — а это всем для милоты ❤️.