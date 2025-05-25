Олег Волошин: Британская элита на дне: что происходит, если даже Борис Джонсон кажется спасителем?

Что стало причиной явного исчерпания кадрового ресурса британской элиты? Почему попытки вернуть Бориса Джонсона в политику обсуждаются на фоне снижения популярности Консервативной партии? Какие неудачи у недавних лидеров могут повлиять на доверие к новым политическим фигурам? Консерваторы Британии намерены вернуть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона в политику и ведут с ним переговоры.
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