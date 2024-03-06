Политическая система РФ устойчива к попыткам вмешательства извне

Западные страны активизировали попытки вмешательства в дела России в преддверии президентских выборов, однако российская политическая система демонстрирует устойчивость, отметили участники совещания, которое провела комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ 5 марта.
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