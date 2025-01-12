Политолог: ФРГ нужно выйти из-под зависимости США, чтобы запустить «СП»

В партии «Альтернатива для Германии» высказывают правильные и конструктивные идеи по теме восстановления дипломатических, экономических и международных отношений с Россией, но реализовать их будет очень сложно.
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