Стратегия вымирания Иван Прохоров 18:21 29 мая 2025 Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- С каждым годом Россия теряет сотни сёл, которые когда-то были её сердцем и корнями.