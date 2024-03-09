MMORPG ROM: Remember of Majesty неплохо стартовала в домашнем регионе, но страдает от заси...

MMORPG ROM: Remember of Majesty неплохо стартовала в домашнем регионе, но страдает от засилья мошенников и иноземцевКросс-платформенная MMORPG ROM: Remember of Majesty с момента своего релиза в 10 странах привлекла некоторое внимание со стороны геймеров.