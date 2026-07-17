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Аргументы недели

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Поставки БПЛА в армию России утроились за год

Поставки БПЛА в армию России утроились за год

Объем поставок БПЛА в вооруженные силы России в 2026 году вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил на заседании коллегии Минобороны заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

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