Поставки БПЛА в армию России утроились за год

Объем поставок БПЛА в вооруженные силы России в 2026 году вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил на заседании коллегии Минобороны заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
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