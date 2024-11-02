Суд наложил арест на торговый центр финского девелопера в Санкт-Петербурге

Решение было вынесено еще в октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал последний актив финской компании SRV Group в России — торгово-развлекательный комплекс «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе.
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