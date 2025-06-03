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Царьград

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"Виноваты все, только не они": Генералы "вцепились в кресла двумя руками" после беспрецедентных атак на Россию

"Виноваты все, только не они": Генералы "вцепились в кресла двумя руками" после беспрецедентных атак на Россию

Генералы "вцепились в кресла двумя руками" после беспрецедентных атак на Россию. Будет ли разбор полётов после ударов по аэродромам, просчитал Олег Царёв: "Виноваты все, только не они".

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Комментарии
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Амара Карпова
ПОЗОРИЩЕ🤮🤮🤮 а не генералы, стыдно за них🤮🤬Верните Суровикина и освободите Попова🙏🙏🙏
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7 час.
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