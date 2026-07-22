В России предложили поощрять тех, кто следит за здоровьем

Предлагается создать систему поощрений для граждан, которые регулярно заботятся о своем здоровье — проходят диспансеризацию, поддерживают физическую активность, избегают факторов риска Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, выступил с инициативой внедрения системы поощрений для приверженцев здорового образа жизни.
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