В России предложили поощрять тех, кто следит за здоровьем

Предлагается создать систему поощрений для граждан, которые регулярно заботятся о своем здоровье — проходят диспансеризацию, поддерживают физическую активность, избегают факторов риска Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, выступил с инициативой внедрения системы поощрений для приверженцев здорового образа жизни.