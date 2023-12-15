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Актер «Кухни» Богатырев прекратил поиски отца сразу после рождения сына

Актер «Кухни» Богатырев прекратил поиски отца сразу после рождения сына

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев, известный зрителю по роли Максима Лаврова, рассказал в беседе с изданием Starhit, что долго искал своего родного отца, однако он прекратил поиски после рождения сына.

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