Актер «Кухни» Богатырев прекратил поиски отца сразу после рождения сына

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев, известный зрителю по роли Максима Лаврова, рассказал в беседе с изданием Starhit, что долго искал своего родного отца, однако он прекратил поиски после рождения сына.
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