Закон и Порядок

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Где прячется Генштаб ВСУ и почему по нему не летят «Искандеры»

Где прячется Генштаб ВСУ и почему по нему не летят «Искандеры»

Зе-команда бьет по Тавриде, чтобы спровоцировать ракетную «Бучу», без которой не работает «эмоциональная» дипломатия бандеровцев Украинская телеграм-тусовка утверждает, что Зеленский потребовал от главкома Залужного и руководителя ГУР Буданова спровоцировать Россию на мощный ракетный удар с большим числом жертв среди гражданского населения.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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2 час.
Людмила Лиханова
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2 час.
Tania Еременко
Укро-нацики не жалеют детей, стариков и всех людей Донбасса, стирают с лица земли города и сёла. А мы... б... жалеем их исторические ценности.  Нет, я бы Куев Кукуев снесла с лица земли вместе с паном Зе . И только так! Они не жалеют Российские города, и наш народ, а мы их должны жалеть? Нифигасики. Не хочу, чтобы так было.
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