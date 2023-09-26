Где прячется Генштаб ВСУ и почему по нему не летят «Искандеры»

Tania Еременко

Укро-нацики не жалеют детей, стариков и всех людей Донбасса, стирают с лица земли города и сёла. А мы... б... жалеем их исторические ценности. Нет, я бы Куев Кукуев снесла с лица земли вместе с паном Зе . И только так! Они не жалеют Российские города, и наш народ, а мы их должны жалеть? Нифигасики. Не хочу, чтобы так было.