Рекордные 83% россиян назвали выборы президента честными

В минувшие выходные завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. С 15 по 17 марта миллионы жителей нашей страны, включая новосибирцев, пришли на избирательные участки или проголосовали с помощью ДЭГ.
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