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Чемпионат Турции. «Маниса» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» встретится с «Бююкчекмедже»

«Маниса» примет «Анадолу Эфес», который постарается вырваться на чистое первое место в турнирной таблице, «Галатасарай» встретится с «Бююкчекмедже».

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