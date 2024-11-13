«Черная неблагодарность»: Захарова осудила Германию за поставки оружия Украине

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что современное руководство Германии ответило России «черной неблагодарностью» за помощь в объединении восточной и западной частей страны.
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