Ситуация в Курской области на 31 января: новые бои, продвижение войск и удары по резервам ВСУ

Курская область, 31 января. В приграничных районах продолжаются активные боевые действия. Российские войска добились определённых успехов, заняв ряд новых позиций, в то время как противник пытается удержать оставшиеся рубежи.
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