Путин сообщил о намерении около 30 стран присоединиться к БРИКС

Россия с 1 января председательствует в этой международной организацииОколо 30 стран намерены в той или иной форме подключиться к БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин в своем обращении, которое было посвящено началу председательства РФ в этой организации.
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