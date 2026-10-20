❗️В Большой Ялте продолжают действовать меры чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней Заместитель главы администрации города Ялта, исполняющая обязанности главы Светлана Шевченко сообщила «Крым 24» о продолжении режима чрезвычайной ситуации в связи с беспрецедентными осадками, которые обрушились на город.
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