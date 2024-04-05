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Первый корпоративный турнир по мини-футболу прошел в Солнечногорске

Первый корпоративный турнир по мини-футболу прошел в Солнечногорске

Корпоративный турнир по мини-футболу прошел в спортивной школе № 1 в Солнечногорске. В нем приняли участие шесть команд из разных предприятий округа: «Сантехстрой», «Юко», «МЭТР», «Горсвет», «Юнирол» и Lateres.

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