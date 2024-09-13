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За сбор персональных данных оштрафуют. Если интернет-сервисы перестараются

За сбор персональных данных оштрафуют. Если интернет-сервисы перестараются

В России предложили штрафовать интернет-сервисы за избыточный сбор персональных данныхВице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил ввести штрафы для интернет-сервисов, которые собирают избыточные персональные данные граждан.

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