За сбор персональных данных оштрафуют. Если интернет-сервисы перестараются

В России предложили штрафовать интернет-сервисы за избыточный сбор персональных данныхВице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил ввести штрафы для интернет-сервисов, которые собирают избыточные персональные данные граждан.
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