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Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады

Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады

С 1 марта 2022 года СберБанк повысит ставки по депозитам. В результате максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) — 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй — 16%.

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