Не смотрите на полную Луну и сварку: суеверия, приметы и реальные опасности Алёна ЮрьеваСуществует множество древних поверий, связанных с запретом смотреть на определенные вещи, и они касаются как энергетического влияния, так и реальной физической опасности.
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