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Военное обозрение

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США наносят удары по Йемену, не перекрывая Красное море для гражданского судоходства

США наносят удары по Йемену, не перекрывая Красное море для гражданского судоходства

Многие торговые суда решили переждать в портах Саудовской Аравии, но безопасно ли это для них.

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