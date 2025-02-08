Водитель перевернувшейся во время ДТП легковушки в Казани умер в больнице

Водитель перевернувшегося на крышу автомобиля Renault Sandero скончался в больнице . «Татар-информ» рассказывал, два дня назад в Казани на улице Даурская, 64-летний водитель за рулем автомобиля Renault Sandero влетел в автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился 38-летний мужчина.
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