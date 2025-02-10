Особую роль науки планируют зафиксировать законодательно

В новом законе о науке необходимо уточнить статус РАН и четче зафиксировать особую роль науки как элемента государственности, заявил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
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