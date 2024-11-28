Аналитики назвали самый популярный тип жилья для покупки в России

Это «двушки» По итогам ноября наиболее востребованным видом жилья для покупки как в новостройках, так и на вторичном рынке РФ стали двухкомнатные квартиры, пишет РИАМО со ссылкой на данные платформы «Авито Недвижимость».
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