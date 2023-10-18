В российский прокат выходит французская «Анатомия падения»

Это фильм-обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля этого года. О чем эта медленная судебная драма от француженки Жюстин Трие и кому она может понравиться?Пересказывать сюжет фильма «Анатомия падения» непросто.
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