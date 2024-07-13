Смотрите-ка, а не затихает история. Кабардино-Балкарская полиция изо всех сил делает вид, что "отрабатывает материал".
Выявлены все, кто отказались встать под гимн России в Нальчике. Религиозные экстремисты. Пока отделались штрафом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Aзаров
Пусть теперь при звуках Гимна России сразу встают раком и вазелин готовят! Твари безродные! Развели ублюдков по всей стране, да ещё из соседних чуркестанов завозят топами!..
Ответить
11 час.
С
Станислава
Какой штраф, вы сидящие у власти совсем одурели или за взятки всё можно????? Эти гниды и есть спящие и давить их надо беспощадно от мала до велика!!!!!! А, ЭТИ ПРОСТИТУТКИ НЕБОСЬ ПОЛУЧАЮТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПОСОБИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА КОТОРОЕ ОНИ НЕНАВИДЯТ? ТОЛЬКО УТИЛИЗАЦИЯ ГНИД СПАСЁТ ОТ ВШЕЙ.
Ответить
8 час.
Виктор Прощенко
Всего лишить в том числе и гражданства. Неуважение к стране и народу должно быть наказано
Ответить
7 час.
Свежие комментарии