Выявлены все, кто отказались встать под гимн России в Нальчике. Религиозные экстремисты. Пока отделались штрафом

Пусть теперь при звуках Гимна России сразу встают раком и вазелин готовят! Твари безродные! Развели ублюдков по всей стране, да ещё из соседних чуркестанов завозят топами!..

С

Станислава

Какой штраф, вы сидящие у власти совсем одурели или за взятки всё можно????? Эти гниды и есть спящие и давить их надо беспощадно от мала до велика!!!!!! А, ЭТИ ПРОСТИТУТКИ НЕБОСЬ ПОЛУЧАЮТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПОСОБИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА КОТОРОЕ ОНИ НЕНАВИДЯТ? ТОЛЬКО УТИЛИЗАЦИЯ ГНИД СПАСЁТ ОТ ВШЕЙ.