Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Выявлены все, кто отказались встать под гимн России в Нальчике. Религиозные экстремисты. Пока отделались штрафом

Выявлены все, кто отказались встать под гимн России в Нальчике. Религиозные экстремисты. Пока отделались штрафом

Смотрите-ка, а не затихает история. Кабардино-Балкарская полиция изо всех сил делает вид, что "отрабатывает материал".

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Комментарии
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Олег Aзаров
Пусть теперь при звуках Гимна России сразу встают раком и вазелин готовят! Твари безродные! Развели ублюдков по всей стране, да ещё из соседних чуркестанов завозят топами!..
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11 час.
С
Станислава
Какой штраф, вы сидящие у власти совсем одурели или за взятки всё можно????? Эти гниды и есть спящие и давить их надо беспощадно от мала до велика!!!!!! А, ЭТИ ПРОСТИТУТКИ НЕБОСЬ ПОЛУЧАЮТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПОСОБИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА КОТОРОЕ ОНИ НЕНАВИДЯТ? ТОЛЬКО УТИЛИЗАЦИЯ ГНИД СПАСЁТ ОТ ВШЕЙ.
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8 час.
Виктор Прощенко
Всего лишить в том числе и гражданства. Неуважение к стране и народу должно быть наказано
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7 час.

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