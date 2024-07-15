Житель Чувашии осужден за мошенничество при получении социальных выплат в рамках национального проекта

Сотрудники группы экономической безопасности Межмуниципального отдела МВД России «Вурнарский» получили информацию о том, что 32-летний житель округа незаконно получил от государства социальную помощь на осуществление предпринимательской деятельности.
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