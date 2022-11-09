Военное обозрение

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Минобороны РФ показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС

Минобороны РФ показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил России нанесла ракетные авиационные удары по местам расположения войск и военной техники ВСУ.

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