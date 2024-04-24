Парки и скверы Иркутска обработают от клещей

С конца апреля муниципальные службы Иркутска приступят к дезинфекции территорий от клещей. Обработка охватит 43 общественных зоны во всех районах города, включая парки, рощи, скверы, кладбища, лесные насаждения и прочие озелененные участки общей площадью более 593,8 гектаров.