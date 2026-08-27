В Сочи задержан гражданин Турции, объявленный в международный розыск за убийство и наркотрафик

В Сочи задержан гражданин Турции, объявленный в международный розыск за убийство и наркотрафикВ Сочи сотрудники регионального управления МВД задержали иностранца, скрывавшегося от правосудия с конца 2025 года.
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