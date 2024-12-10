Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Иноземцев
    😊 Ваш комментарий (дословно): "...- "...Я это не понимаю..." - понять не сложно. Возможно у него воспоминания, как у...США окончательно ...
  • Лариса шумбасова
    Да ведь не было в истории России до революции никаких украинцев !!! Напомнить надо умникам из Украины , не было никог...Вот поэтому, мы -...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Я не запрещаю, но и не думаю, что у него от этого вдруг эмоциональный кризис будет, у военных должна быть выдержка, е...США окончательно ...

Сирийский замес и его возможные последствия

Сирийский замес и его возможные последствия

Александр Дубровский Обязательный реверанс: Привет маститым арабистам, ещё вчера блиставшим и продолжающим блистать военно-стратегической смекалкой, а позавчера, в свободное от основной работы время, поражавшим фундаментальными знаниями в микробиологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх