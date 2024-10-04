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Новости Омска

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В Омске отменяют шесть автобусных маршрутов, среди них — два новых (№207 и №209)

В Омске отменяют шесть автобусных маршрутов, среди них — два новых (№207 и №209). Около 60 маршрутов переведут на регулируемый тариф, после чего перевозчики не смогут устанавливать свои цены на проезд.

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