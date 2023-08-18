Бабло на зло. США готовятся воевать в Украине вечно

Natalija Osminina

Автор пишет все верно, только забывая об одном-время Бреттон -Вудской системы подошло к концу вместе с бременем белого человека. Во избежании дефолта США республиканцы достигли компромисса с демократами лишь потребовав от них снизить расходы (то есть, если лимит долга повысят на $1,5 трлн, но расходы уменьшат на $4,5 трлн.). Иначе рост расходов быстро приведет к небходимости снова запускать печатный станок, денег от которого хватит только на оплату процентов по госдолгу. То есть, наступили совсем другие времена, которых еще не было в истории США. Придется жить на честно заработанные, разбрасываться которыми уже станет невозможно. Поэтому ведение двух войн -на Украине и на Тайване, США не потянут. И все дальнейшие их шаги станут итогом неизбежного выбора между перспективой прибыли. Прибыль от войны с Китаем им видится больше. Поэтому США оставят Украину и уйдут туда.