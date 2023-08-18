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Бабло на зло. США готовятся воевать в Украине вечно

Бабло на зло. США готовятся воевать в Украине вечно

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 13,1 млрд. долларов на военную помощь Украине.

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Комментарии
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Misha Glusch
де партизаны то?
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20 час.
Natalija Osminina
Автор пишет все верно, только забывая об одном-время Бреттон -Вудской системы подошло к концу вместе с бременем белого человека. Во избежании дефолта США республиканцы  достигли компромисса  с демократами лишь потребовав от них снизить расходы (то есть, если лимит долга повысят на $1,5 трлн, но расходы уменьшат на $4,5 трлн.). Иначе рост расходов быстро приведет к небходимости снова запускать печатный станок,  денег от которого хватит только на оплату  процентов по госдолгу. То есть, наступили совсем другие времена, которых еще не было в истории США. Придется жить на  честно заработанные,  разбрасываться которыми уже станет невозможно. Поэтому ведение двух войн -на Украине и на Тайване, США не потянут. И все дальнейшие их шаги станут итогом неизбежного выбора между перспективой прибыли. Прибыль  от войны с Китаем им видится больше. Поэтому США оставят Украину и уйдут туда.
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15 час.

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