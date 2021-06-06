Происшествия

4 подписчика

Инспекторы ПДН Владикавказа совместно с сотрудниками УКОН республиканского МВД провели антинаркотическую лекцию для студентов техникумов

В рамках приближающегося международного дня борьбы с наркоманией полицейские провели профилактическое мероприятие для студентов политехнического и торгово-экономического техникумов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх