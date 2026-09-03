Ростех
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Ростех

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Ростех впервые покажет «стелс»-беспилотники для запуска с борта Су-57

Ростех впервые покажет «стелс»-беспилотники для запуска с борта Су-57

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорация Ростех проведет мировую премьеру многофункциональных «стелс»-беспилотников для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57.

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