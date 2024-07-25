В Петербурге люди массово отравились в Eurospar: у пострадавших сальмонеллез

Сразу семь человек в Петербурге после употребления в пищу куры-гриль из магазина Eurospar.Семь человек (как минимум) заболели сальмонеллез после того как поели куру-гриль из супермаркета Eurospar, сообщают в официальном канале Роспотребнадзоре по Северной столице.