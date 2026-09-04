В Николаеве и Сумах прогремели взрывы

По данным украинских СМИ, в Николаеве и Сумах в ночь на субботу, 5 сентября, прогремели взрывы.При этом в Николаевской и Сумской областях, а также в столице страны действует режим воздушной тревоги.
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