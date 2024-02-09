«Путин умен», — Такер Карлсон записал отдельное видео после интервью с президентом

Сегодня ночью состоялось событие, которого ждал весь мир. Глава Российской Федерации Владимир Путин согласился дать интервью американцу Такеру Карлсону (Tucker Carlson), которое за считанные часы набрало около 50 млн просмотров.
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