Бывшая ленинградка, ныне посол Израиля в РФ выдвинула России 10 ультиматумов

МИХАИЛФЕДОР Два человека

ОНА завопила что бы РОССИЯ помогала евреем!!? А разве во время войны Россия не спасала евреев с лагерей??? Здесь спрашивают Почему всегда убивают евреев? У Гитлера была мама еврейка. Она очень издевалась и била его. Вот он и поклялся уничтожить всех евреев на планете. И нет чего им помогать!!! сначала пусть освободят свою душу от гнили станут настоящими людьми!! Вот тогда можно будит и говорить о другом вопросе!!! Еврей самые продажные люди на земле!! Они предали ИИСУСА!! Вот теперь пусть и расплачиваются за себя!!! ИХ НЕЛЬЗЯ!! ЖЕЛЕТЬ!!!!!