Так и хочется сказать словами киношного классика "Да ты ведьма!.
Бывшая ленинградка, ныне посол Израиля в РФ выдвинула России 10 ультиматумов
Комментарии
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МИХАИЛФЕДОР Два человека
ОНА завопила что бы РОССИЯ помогала евреем!!? А разве во время войны Россия не спасала евреев с лагерей??? Здесь спрашивают Почему всегда убивают евреев? У Гитлера была мама еврейка. Она очень издевалась и била его. Вот он и поклялся уничтожить всех евреев на планете. И нет чего им помогать!!! сначала пусть освободят свою душу от гнили станут настоящими людьми!! Вот тогда можно будит и говорить о другом вопросе!!! Еврей самые продажные люди на земле!! Они предали ИИСУСА!! Вот теперь пусть и расплачиваются за себя!!! ИХ НЕЛЬЗЯ!! ЖЕЛЕТЬ!!!!!
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Алексадр Вовк-Михайлов
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1 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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