В Британии певцы Элтон Джон, Пол Маккартни и Дуа Липа подписали письмо против ИИ

Певица Дуа Липа, певцы Элтон Джон и Пол Маккартни, писатель Кадзуо Исигуро и актер Иэн Маккеллен в числе других британских звезд подписали письмо об ограничении искусственного интеллекта к премьер-министру страны Киру Стармеру.